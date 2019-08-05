Санкции с исключением: Госдеп и Минфин США разъяснили детали нового пакета ограничений для РФ
  
Помощь с воздуха: треть лесных пожаров в Красноярском крае уже потушили
   
Без обязательств: США вышли из ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
05.08.19 12:34

Самолет Ан-26 Минобороны РФ поможет выявить самые крупные пожары в Сибири

© РИА Новости. ФБУ "Авиалесоохрана"
5 августа. Interfax-Russia.ru - Военно-транспортный самолет Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для выявления самых крупных очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Самолет Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для воздушной разведки. На борту находится межведомственная группа. Его задачей является выявление наиболее крупных очагов пожаров в Красноярском крае и Иркутской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также на 5 августа запланирован вылет двух самолетов-разведчиков Су-24МР для аэрофотосъемки по формированию карты пожаров.

За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось потушить лесные пожары на площади 753 тыс. гектаров. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточных военных округов - 153 вылета.

Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.08.19 18:30
Два десятка человек арестованы за участие в несанкционированной акции 3 августа в Мосве
.
  05.08.19 17:40
Арестован призывавший к расправам над детьми силовиков блогер
.
  05.08.19 14:31
Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
.
  05.08.19 13:06
Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД
.
  05.08.19 13:04
Синоптики пообещали москвичам потепление со среды
.
  05.08.19 09:45
Горбунов: часть незарегистрированных кандидатов от оппозиции не стремились попасть в МГД
.
  05.08.19 09:41
Кубок мэра Москвы по хоккею разыграют с 22 по 25 августа
.
  05.08.19 09:27
Фестиваль уличной культуры "Ритм моего города" пройдет на ВДНХ
.
  05.08.19 09:13
Блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков, задержан за экстремизм
.
  05.08.19 09:06
СКР будет ходатайствовать о заключении под стражу еще трех участников беспорядков в Москве 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket