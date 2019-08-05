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05.08.19 12:34
Самолет Ан-26 Минобороны РФ поможет выявить самые крупные пожары в Сибири
"Самолет Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для воздушной разведки. На борту находится межведомственная группа. Его задачей является выявление наиболее крупных очагов пожаров в Красноярском крае и Иркутской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что также на 5 августа запланирован вылет двух самолетов-разведчиков Су-24МР для аэрофотосъемки по формированию карты пожаров.
За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось потушить лесные пожары на площади 753 тыс. гектаров. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточных военных округов - 153 вылета.
Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.
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