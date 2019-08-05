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05.08.19 12:46
Глава ФКР: тела утонувших в Севастополе спортсменок найдены и опознаны
"Родители уже вылетели на место происшествия. Девчонок достали из воды, опознание прошло", - сказал Украинцев.
По его словам, федерация окажет помощь семьям погибших. "Мы активно во всем этом участвуем. Для нас это большая трагедия, девочки - первые номера сборной команды России по кикбоксингу".
Как рассказал Украинцев, в субботу в Севастополе завершились сборы команды. В воскресенье вечером должна была вылететь оставшаяся группа спортсменок. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.
"Спортсменки сильного уровня. Джагубова - мастер спорта международного класса, уже лет семь лет в сборной России, у нее остался сын. Гисмеева - заслуженный мастер спорта, ее отец (Алмаз Гисмеев) - знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь", - сказал Украинцев.
Ранее о трагедии сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.
"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал Беспалый на совещании городского правительства в понедельник.
"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.
По факту гибели двух спортсменок начата доследственная проверка, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по Севастополю.
"Проводится доследственная проверка. В настоящее время тело одной погибшей извлечено из воды. На месте работают сотрудники СКР", - сказал представитель ведомства.
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе. По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса и ударилась об него, вторая спортсменка пыталась спасти подругу.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба. Замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый пояснил, что для купания это место не предназначено, спасателей у клуба нет, о происшествии сообщила охрана.
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