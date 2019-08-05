Санкции с исключением: Госдеп и Минфин США разъяснили детали нового пакета ограничений для РФ
  
Помощь с воздуха: треть лесных пожаров в Красноярском крае уже потушили
   
Без обязательств: США вышли из ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.08.19 12:46

Глава ФКР: тела утонувших в Севастополе спортсменок найдены и опознаны

Фото с личной страницы Элины Гисмеевой в соцсети
5 августа. Interfax-Russia.ru - Тела утонувших в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубовой и вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой извлечены из воды и опознаны, сообщил "Интерфаксу" президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.

"Родители уже вылетели на место происшествия. Девчонок достали из воды, опознание прошло", - сказал Украинцев.

По его словам, федерация окажет помощь семьям погибших. "Мы активно во всем этом участвуем. Для нас это большая трагедия, девочки - первые номера сборной команды России по кикбоксингу".

Как рассказал Украинцев, в субботу в Севастополе завершились сборы команды. В воскресенье вечером должна была вылететь оставшаяся группа спортсменок. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.

"Спортсменки сильного уровня. Джагубова - мастер спорта международного класса, уже лет семь лет в сборной России, у нее остался сын. Гисмеева - заслуженный мастер спорта, ее отец (Алмаз Гисмеев) - знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь", - сказал Украинцев.

Ранее о трагедии сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал Беспалый на совещании городского правительства в понедельник.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.

По факту гибели двух спортсменок начата доследственная проверка, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по Севастополю.

"Проводится доследственная проверка. В настоящее время тело одной погибшей извлечено из воды. На месте работают сотрудники СКР", - сказал представитель ведомства.

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе. По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса и ударилась об него, вторая спортсменка пыталась спасти подругу.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба. Замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый пояснил, что для купания это место не предназначено, спасателей у клуба нет, о происшествии сообщила охрана.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.08.19 18:30
Два десятка человек арестованы за участие в несанкционированной акции 3 августа в Мосве
.
  05.08.19 17:40
Арестован призывавший к расправам над детьми силовиков блогер
.
  05.08.19 14:31
Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
.
  05.08.19 13:06
Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД
.
  05.08.19 13:04
Синоптики пообещали москвичам потепление со среды
.
  05.08.19 09:45
Горбунов: часть незарегистрированных кандидатов от оппозиции не стремились попасть в МГД
.
  05.08.19 09:41
Кубок мэра Москвы по хоккею разыграют с 22 по 25 августа
.
  05.08.19 09:27
Фестиваль уличной культуры "Ритм моего города" пройдет на ВДНХ
.
  05.08.19 09:13
Блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков, задержан за экстремизм
.
  05.08.19 09:06
СКР будет ходатайствовать о заключении под стражу еще трех участников беспорядков в Москве 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket