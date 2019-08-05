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05.08.19 12:48
До плюс 23 градусов потеплеет в Петербурге и Ленобласти на неделе
Как сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник, в начале недели Ленинградская область будет находиться под влиянием периферии циклонов. В связи с этим в Петербурге и области ночью ожидается плюс 5-10 градусов, днем плюс 13-18 градусов. На западе области прогнозируется до плюс 20-21 градуса тепла, местами возможны кратковременные дожди.
В среду в большинстве районов области пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер сменит свое направление с северного на южное, температура воздуха повысится на 1-2 градуса. В конце рабочей недели дожди ожидаются лишь в отдельных районах. Температура воздуха повысится до плюс 9-14 градусов ночью и плюс 18-23 градусов днем.
В Санкт-Петербурге в конце недели ночью ожидается плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.
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