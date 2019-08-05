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05.08.19 12:55
Минэкономразвития будет следить за деятельностью туроператоров
Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемое положение о государственном надзоре за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Министерству экономического развития в 6-месячный срок со дня принятия настоящего постановления утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма, порядок оформления и содержание заданий должностным лицам Минэкономразвития на проведение мероприятий по контролю (...)", - говорится в документе.
Как уточняется в положении, предметом государственного надзора является "соблюдение туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма требований, установленных ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере туристской деятельности".
Функции надзорного органа возлагаются на Минэкономразвития.
"Государственный надзор осуществляется посредством организации и проведения внеплановых проверок деятельности туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений", - следует из текста положения.
Уточняется, что орган государственного надзора осуществляет свою деятельность по организации государственного надзора во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, другими органами и организациями.
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований должны осуществляться в соответствии с программой, ежегодно утверждаемой органом Минэкономразвития.
Среди мероприятий по контролю в документе перечислены: наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами и "Турпомощью" информации в интернете и СМИ, а также анализ информации о деятельности туроператоров и "Турпомощи", которая предоставляется в орган государственного надзора в соответствии с федеральными законами.
"При организации и осуществлении государственного надзора плановые проверки не проводятся. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля"", - говорится в положении.
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