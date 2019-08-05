Минэкономразвития будет следить за деятельностью туроператоров

05.08.19 12:55

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

5 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство утвердило положение о государственном надзоре за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", а также обязало Минэкономразвития до 1 февраля 2020 года утвердить индикаторы риска нарушения или обязательных требований и порядок осуществления надзора.

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о государственном надзоре за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Министерству экономического развития в 6-месячный срок со дня принятия настоящего постановления утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма, порядок оформления и содержание заданий должностным лицам Минэкономразвития на проведение мероприятий по контролю (...)", - говорится в документе.

Как уточняется в положении, предметом государственного надзора является "соблюдение туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма требований, установленных ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере туристской деятельности".

Функции надзорного органа возлагаются на Минэкономразвития.

"Государственный надзор осуществляется посредством организации и проведения внеплановых проверок деятельности туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений", - следует из текста положения.

Уточняется, что орган государственного надзора осуществляет свою деятельность по организации государственного надзора во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, другими органами и организациями.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований должны осуществляться в соответствии с программой, ежегодно утверждаемой органом Минэкономразвития.

Среди мероприятий по контролю в документе перечислены: наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами и "Турпомощью" информации в интернете и СМИ, а также анализ информации о деятельности туроператоров и "Турпомощи", которая предоставляется в орган государственного надзора в соответствии с федеральными законами.

"При организации и осуществлении государственного надзора плановые проверки не проводятся. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля"", - говорится в положении.