Санкции с исключением: Госдеп и Минфин США разъяснили детали нового пакета ограничений для РФ
  
Помощь с воздуха: треть лесных пожаров в Красноярском крае уже потушили
   
Без обязательств: США вышли из ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.08.19 12:55

Минэкономразвития будет следить за деятельностью туроператоров

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
5 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство утвердило положение о государственном надзоре за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", а также обязало Минэкономразвития до 1 февраля 2020 года утвердить индикаторы риска нарушения или обязательных требований и порядок осуществления надзора.

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о государственном надзоре за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Министерству экономического развития в 6-месячный срок со дня принятия настоящего постановления утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма, порядок оформления и содержание заданий должностным лицам Минэкономразвития на проведение мероприятий по контролю (...)", - говорится в документе.

Как уточняется в положении, предметом государственного надзора является "соблюдение туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма требований, установленных ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере туристской деятельности".

Функции надзорного органа возлагаются на Минэкономразвития.

"Государственный надзор осуществляется посредством организации и проведения внеплановых проверок деятельности туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений", - следует из текста положения.

Уточняется, что орган государственного надзора осуществляет свою деятельность по организации государственного надзора во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, другими органами и организациями.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований должны осуществляться в соответствии с программой, ежегодно утверждаемой органом Минэкономразвития.

Среди мероприятий по контролю в документе перечислены: наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами и "Турпомощью" информации в интернете и СМИ, а также анализ информации о деятельности туроператоров и "Турпомощи", которая предоставляется в орган государственного надзора в соответствии с федеральными законами.

"При организации и осуществлении государственного надзора плановые проверки не проводятся. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля"", - говорится в положении.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.08.19 18:30
Два десятка человек арестованы за участие в несанкционированной акции 3 августа в Мосве
.
  05.08.19 17:40
Арестован призывавший к расправам над детьми силовиков блогер
.
  05.08.19 14:31
Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
.
  05.08.19 13:06
Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД
.
  05.08.19 13:04
Синоптики пообещали москвичам потепление со среды
.
  05.08.19 09:45
Горбунов: часть незарегистрированных кандидатов от оппозиции не стремились попасть в МГД
.
  05.08.19 09:41
Кубок мэра Москвы по хоккею разыграют с 22 по 25 августа
.
  05.08.19 09:27
Фестиваль уличной культуры "Ритм моего города" пройдет на ВДНХ
.
  05.08.19 09:13
Блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков, задержан за экстремизм
.
  05.08.19 09:06
СКР будет ходатайствовать о заключении под стражу еще трех участников беспорядков в Москве 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket