Синоптики пообещали москвичам потепление со среды

05.08.19 13:04

© РИА Новости. Максим Блинов

5 августа. Interfax-Russia.ru - Летнее тепло вернется в Московский регион уже в среду, к концу рабочей недели прогнозируется до +24 градусов, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра еще будет очень холодно - температура ниже нормы на 6-7 градусов. Но в среду ситуация существенно изменится, и показатели вырастут на 8-10 градусов: в среду днем +21...23, а в пятницу уже до +22...24 градуса", - сказал Вильфанд в понедельник.

По его словам, изменения в погоде связаны с тем, что рассеивается устойчивый циклон с центром над Уралом, в тылу которого идет мощный заток воздушных масс из Арктики. Именно из-за этого в центре европейской территории России температура соответствует не первой декаде августа, а концу сентября. С изменением циркуляции в Москву вернется тепло.

Тем не менее, ясной и безоблачной погоды метеорологи не ожидают: давление в Московском регионе, как и соседних областях, остается низким, ожидаются осадки. Особенно заметные дожди, по словам Вильфанда, пройдут в пятницу.

К выходным ветер вновь сменит направление и температура немного понизится - до +18...22 градусов. Будут осадки, хотя из-за облаков иногда будет проглядывать солнце.

По-настоящему жаркой погоды, добавил Вильфанд, в Москве в ближайшее время не предвидится.

"Жаркой, летней погоды, по которой многие соскучились, пока не видно. Но повышение температуры со среды позволит вздохнуть с облегчением", - сказал собеседник агентства.