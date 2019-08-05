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05.08.19 13:06
Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД
"Общественными наблюдателями на выборах депутатов Мосгордумы в настоящее время зарегистрировано 6246 человек, 57% из них уже участвовали в наблюдении за выборами", - сообщил Спиваков на заседании рабочей группы ОП Москвы в понедельник.
По его словам, около 74% записавшихся в наблюдатели в возрасте от 18 до 30 лет; 57% наблюдателей - женщины, 43% - мужчины. Высшее образование имеется у 46% из наблюдателей.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
В ходе первого этапа избирательной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. В настоящее время жалобы от ряда кандидатов находятся на рассмотрении в Центризбиркоме.
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