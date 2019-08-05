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05.08.19 13:06

Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД

© РИА Новости. Александр Кряжев
5 августа. Interfax-Russia.ru - Более 6 тысяч человек зарегистрировались в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы для работы в день голосования на избирательных участках, сообщил начальник аппарата Общественного штаба по наблюдениями за выборами Алексей Спиваков.

"Общественными наблюдателями на выборах депутатов Мосгордумы в настоящее время зарегистрировано 6246 человек, 57% из них уже участвовали в наблюдении за выборами", - сообщил Спиваков на заседании рабочей группы ОП Москвы в понедельник.

По его словам, около 74% записавшихся в наблюдатели в возрасте от 18 до 30 лет; 57% наблюдателей - женщины, 43% - мужчины. Высшее образование имеется у 46% из наблюдателей.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

В ходе первого этапа избирательной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. В настоящее время жалобы от ряда кандидатов находятся на рассмотрении в Центризбиркоме.

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