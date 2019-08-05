Организаторы "финансовой пирамиды" в Тольятти обманули 800 человек

05.08.19 13:17

© РИА Новости. Анастасия Петракова

5 августа. Interfax-Russia.ru - Число обманутых вкладчиков тольяттинского потребительского кооператива "Фабрика продуктов ВС" достигло 800 человек, а сумма ущерба составляет около 37 млн рублей, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"В настоящее время потерпевшими по делу "финансовой пирамиды" проходят порядка 800 человек. Сумма ущерба на данный момент составляет около 37 млн рублей. При этом следствие предполагает, что потерпевших гораздо больше", - сказал собеседник агентства.

Представитель прокуратуры отметил, что судебные решения по искам прокуратуры Центрального района Тольятти о запрете деятельности потребкооператива и признании информации, рекламирующей компанию в интернете, запрещенной, пока не приняты.

В начале июля 2019 года в Тольятти по подозрению в организации деятельности "финансовой пирамиды" была задержана руководитель потребительского кооператива "Фабрика Продуктов ВС" Галина Федотова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.2 (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ. На момент возбуждения уголовного дела пострадавшими числились три-четыре человека. Сумма ущерба составляла более 3 млн рублей.

Прокуратура Центрального района Тольятти намеревалась обратиться в суд с исками о запрете деятельности потребкооператива и признании информации, рекламирующей компанию в интернете, запрещенной.

В свою очередь депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн писал тогда в твиттере, что в деле "уже 250 потерпевших".