Военные соединят мостами десятки населенных пунктов Тульской области

05.08.19 13:27

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

5 августа. Interfax-Russia.ru - Боле 150 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники привлечены к строительству мостов в Тульской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мосты возводят военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Протяженность мостовых переходов - от 12 до 108 метров. В общей сложности будет возведено шесть мостов. Новые автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Первые два моста уже смонтированы в Веневском районе - через реку Осетр у населенных пунктов Андреевка и Махринка и через реку Алитовка в деревне Сасово. Администрация района проводит работы по оборудованию подъездных путей.

Уже на этой неделе начнутся работы на мосту через реку Дон в населенном пункте Донские Озерки Куркинского района. Также военнослужащим предстоит смонтировать мосты через реку Малевка у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок в Куркинском районе, через реку Мокрая Табола у деревни Красное в Кимовском районе, через реку Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.

Работы будут выполнены к концу сентября.