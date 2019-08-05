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05.08.19 13:27
Военные соединят мостами десятки населенных пунктов Тульской области
"Мосты возводят военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Протяженность мостовых переходов - от 12 до 108 метров. В общей сложности будет возведено шесть мостов. Новые автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Первые два моста уже смонтированы в Веневском районе - через реку Осетр у населенных пунктов Андреевка и Махринка и через реку Алитовка в деревне Сасово. Администрация района проводит работы по оборудованию подъездных путей.
Уже на этой неделе начнутся работы на мосту через реку Дон в населенном пункте Донские Озерки Куркинского района. Также военнослужащим предстоит смонтировать мосты через реку Малевка у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок в Куркинском районе, через реку Мокрая Табола у деревни Красное в Кимовском районе, через реку Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.
Работы будут выполнены к концу сентября.
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