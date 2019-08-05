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05.08.19 13:33
Красноярский губернатор Усс заявил о радикальном переломе в борьбе с пожарами
"Благодаря действиям красноярских пожарных и помощи подразделений федеральных структур, не было допущено перехода лесных пожаров на населенные пункты, не пострадал ни один объект экономики, 57% возгораний в регионе гасились в первые сутки. У нас есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом", - цитируются в сообщении слова губернатора.
Усс отметил, что лесное ведомство и жители края готовились к пожароопасному сезону, была укреплена материальная база краевого лесопожарного центра, усилена плотность авианаблюдения.
Губернатор также отметил, что пожароопасный сезон в крае начался рано из-за малоснежной зимы и ранней весны. "Первое возгорание в лесу зарегистрировано 22 марта - это самая ранняя дата за последние 10 лет", - подчеркнул он.
Со своей стороны первый замглавы МЧС сообщил, что нынешние пожары в Сибири значительно уступают по масштабам событиям 2010 года, когда в России в огне было 19 регионов.
"Огнем было уничтожено 3,2 тыс. жилых домов, погибли 62 человека. А нам казалось, в дыму была вся Россия. Все, что происходит здесь - а я отвечаю за три субъекта, в том числе и Красноярский край, - это абсолютно несопоставимо, ни по объемам, ни по угрозам. Я уже трижды побывал в воздухе, проводил разведку, трижды пролетал над пожарами Красноярского края и могу констатировать, что усиленная группировка делает своё дело. Количество пожаров и их площади уменьшаются", - сказал Чуприян.
По информации начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Лисина, группировка МЧС за последние дни возросла почти на 350 человек и 31 единицу техники, возникающие новые очаги пожара оперативно обнаруживаются, виновные в их возникновении привлекаются к ответственности.
"Задействуем структуры органов внутренних дел, наш пожарный надзор, для того чтобы призвать к административной, возможно и уголовной ответственности тех людей, которые будут задержаны на месте возникновения лесных пожаров", - сказал Лисин.
По данным властей, в настоящее время на ликвидации лесных пожаров в регионе задействовано более тысячи человек, в большинстве специалисты и пожарные из Красноярского края. На тушении работает около 35 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и красноярского лесопожарного центра, 50 единиц наземной техники.
Подчеркивается, что большинство пожаров находится на расстоянии более 25 км от населенных пунктов и не представляют угрозы населению, социальным объектам и объектам экономики.
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