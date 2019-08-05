Недостача в 29 млн руб. выявлена в районном фонде поддержки малого предпринимательства в Удмуртии

05.08.19 13:39

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии направили в региональное МВД информацию о недостаче в фонде поддержки малого предпринимательства Игринского района, заявил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

"Мы направили в адрес министерства внутренних дел по Удмуртской Республике заявление о преступлении", - сказал Свинин на совещании у главы Удмуртии Александра Бречалова в понедельник.

"Работниками Удмуртского фонда развития предпринимательства выявлена недостача целевых средств в Игринском муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства на сумму более 29 млн рублей"? - уточнил он.

Свинин попросил присутствующих на совещании представителей МВД по Удмуртии оперативно провести расследование.