Главный автовокзал в Ингушетии закрыт из-за нарушений правил безопасности

05.08.19 13:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 августа. Interfax-Russia.ru - В Назрани (Ингушетия) приостановлена работа республиканского автовокзала в связи с нарушением требований к антитеррористической защищенности объекта, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Решением суда автовокзал закрыт из-за выявленных грубых нарушений правил безопасности, касающихся антитеррористической защищенности объекта ", - сказал собеседник агентства.

По его данным, новый пятиэтажный автовокзал общей площадью более 1 тыс. кв.м построен в 2016 году. Четыре этажа отведены под административный корпус, на пятом находятся арендные помещения. На втором этаже разместился Компромсвязи республики.

Также на территории расположились комнаты матери и ребёнка и помещения для отдыха водителей, раздельные кассы, камера хранения. Планируется запустить блок общественного питания, разместить павильоны сувенирной и книжной продукции.

Для стоянки общественного автотранспорта отведен земельный участок в три гектара. От федеральной трассы "Кавказ" до нового автовокзала проложена новая дорога.

Строительство объекта велось с конца 2012 года в Насыр-Кортском округе Назрани.

Вокзал обслуживает пригородные, внутриреспубликанские и междугородные маршруты.

Проект вокзала направлен на разгрузку центральной части города, где часто возникали пробки.