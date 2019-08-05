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05.08.19 13:44
Главный автовокзал в Ингушетии закрыт из-за нарушений правил безопасности
"Решением суда автовокзал закрыт из-за выявленных грубых нарушений правил безопасности, касающихся антитеррористической защищенности объекта ", - сказал собеседник агентства.
По его данным, новый пятиэтажный автовокзал общей площадью более 1 тыс. кв.м построен в 2016 году. Четыре этажа отведены под административный корпус, на пятом находятся арендные помещения. На втором этаже разместился Компромсвязи республики.
Также на территории расположились комнаты матери и ребёнка и помещения для отдыха водителей, раздельные кассы, камера хранения. Планируется запустить блок общественного питания, разместить павильоны сувенирной и книжной продукции.
Для стоянки общественного автотранспорта отведен земельный участок в три гектара. От федеральной трассы "Кавказ" до нового автовокзала проложена новая дорога.
Строительство объекта велось с конца 2012 года в Насыр-Кортском округе Назрани.
Вокзал обслуживает пригородные, внутриреспубликанские и междугородные маршруты.
Проект вокзала направлен на разгрузку центральной части города, где часто возникали пробки.
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