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05.08.19 14:00

Новое оборудование на 470 млн рублей получат иркутские школы и детсады, пострадавшие от паводка

© РИА Новости. МЧС РФ
5 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области направит 468,5 млн рублей на приобретение оборудования для школ и детских садов взамен утраченого во время наводнения, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"К новому учебному году для пострадавших от паводка образовательных учреждений будет закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и школьные автобусы на сумму 468,5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Левченко на селекторном совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

По данным главы региона, стихия причинила ущерб 18 школам, где учатся 4 тыс. 756 детей, и 14 детсадам, в которых воспитываются 1 тыс. 777 дошкольников.

"Из 32 образовательных учреждений с 1 сентября начнут работать 25: 10 дошкольных и 15 общеобразовательных. Дети из семи учреждений, которые не будут восстановлены к новому учебному году, будут перераспределены по другим учреждениям", - сказал Левченко.

Разработан также план резервного распределения детей изо всех 32 образовательных организаций, пострадавших от наводнения, на тот случай, если по каким-либо причинам восстановительные работы будут затягиваться.

Как ранее сообщалось, в "первую волну" наводнения 25-29 июня было подтоплено 109 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Куйтунском, Черемховском, Зиминском и Заларинском районах, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Пострадали 10 тыс. 890 домов, в которых проживают 42 тыс. 762 человека, а также 86 социально значимых объектов, 22 моста, 49 участков автодорог. Погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Во "вторую волну" наводнения 27-28 июля были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах региона - Нижнеудинском, Черемховском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском, Зиминском, Усольском, Заларинском, Куйтунском, - в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Всего подтоплено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека, а также 3 тыс. 207 приусадебных участков, четыре социально значимых объекта, два моста, 27 участков автодорог.

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