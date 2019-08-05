По фактам лесных пожаров возбуждено 277 уголовных дел

05.08.19 14:19

© РИА Новости. Алексей Никольский

5 августа. Interfax-Russia.ru - Замглавы МЧС, главный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев сообщил, что возбуждено более 270 уголовных дел по фактам лесных пожаров, считает необходимым добавить полномочия дознавателей сотрудникам МЧС.

"По состоянию на 31 июля дознавателями органов Госпожнадзора по результатам проверок сообщений о преступлениях, связанных с лесными пожарами, было возбуждено 277 уголовных дел по частям первой и второй 261 статьи (Уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - сказал Кобзев в понедельник на рабочем совещании в Госдуме.

При этом "в 3 326 случаев дознавателями органов Госпожнадзора по результатам проверок материалов по факту лесных пожаров отказано в возбуждении уголовных дел".

Он также отметил, что "на сегодняшний день сотрудники МЧС не имеют специальных полномочиях дознавателей". "Мы не требуем, чтобы нам дали наручники и табельное оружие, но эти меры могут оперативно определить факторы пожаров", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов высказал мнение, что "это должны быть законодательные поправки, это могут быть нормативные акты, когда мы можем дать полномочия субъектовым комиссиям принимать решения, о которых сейчас мы говорили".

Совещание созвано в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Республики Бурятия.