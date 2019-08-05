Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" объяснить утечку данных клиентов

05.08.19 14:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 августа. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор в связи с информацией об утечке данных клиентов потребовал от банка "Открытие" разъяснить ситуацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в банк "Открытие" Interfax-Russia.ru в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку "Открытие", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении на одном из интернет-сайтов базы с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir, говорится в сообщении ведомства.

"По мнению Роскомнадзора, несвоевременное предупреждение об утечках персональных данных ставит под угрозу безопасность персональных данных граждан", - отмечается в релизе.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию-разработчика программного обеспечения для защиты от утечек данных DeviceLock сообщила в понедельник, что в сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка. В апреле в компании уже рассказывали об утечке данных граждан-клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir: методом подбора можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания, напомнили в издании. "После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость, - пояснил газете основатель DeviceLock Ашот Оганесян. - Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости". По его словам, база "на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки", сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных, говорится в публикации.

В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" отрицают, что база имеет какое-либо отношение к его клиентам. "Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт Эlixir Бинбанка. Карт Эlixir было выпущено всего 20 тыс. штук, а их выпуск прекратился еще в 2014 году", - заявили в пресс-службе банка в понедельник.

Там утверждают, что число атак на клиентов банка "Открытие" (в т.ч. клиентов экс-Бинбанка) по всем видам мошенничества (включая сообщения о подозрениях на возможные мошеннические действия) крайне незначительно.

"В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, не увеличилось, даже с учетом присоединения Бинбанка. Этот показатель гораздо ниже среднего по рынку как в абсолютном выражении, так и в пересчете на клиентскую базу, а в сравнении с крупнейшими игроками - существенно ниже", - подчеркнули в "Открытии".