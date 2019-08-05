|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.08.19 14:27
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" объяснить утечку данных клиентов
"Роскомнадзор направил письмо в банк "Открытие" Interfax-Russia.ru в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку "Открытие", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося.
Ранее СМИ сообщили об обнаружении на одном из интернет-сайтов базы с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir, говорится в сообщении ведомства.
"По мнению Роскомнадзора, несвоевременное предупреждение об утечках персональных данных ставит под угрозу безопасность персональных данных граждан", - отмечается в релизе.
Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию-разработчика программного обеспечения для защиты от утечек данных DeviceLock сообщила в понедельник, что в сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка. В апреле в компании уже рассказывали об утечке данных граждан-клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir: методом подбора можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания, напомнили в издании. "После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость, - пояснил газете основатель DeviceLock Ашот Оганесян. - Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости". По его словам, база "на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки", сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных, говорится в публикации.
В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" отрицают, что база имеет какое-либо отношение к его клиентам. "Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт Эlixir Бинбанка. Карт Эlixir было выпущено всего 20 тыс. штук, а их выпуск прекратился еще в 2014 году", - заявили в пресс-службе банка в понедельник.
Там утверждают, что число атак на клиентов банка "Открытие" (в т.ч. клиентов экс-Бинбанка) по всем видам мошенничества (включая сообщения о подозрениях на возможные мошеннические действия) крайне незначительно.
"В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, не увеличилось, даже с учетом присоединения Бинбанка. Этот показатель гораздо ниже среднего по рынку как в абсолютном выражении, так и в пересчете на клиентскую базу, а в сравнении с крупнейшими игроками - существенно ниже", - подчеркнули в "Открытии".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket