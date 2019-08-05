Туристический поток в Крым вырос на 11% по сравнению с прошлым годом

05.08.19 14:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 августа. Interfax-Russia.ru - Больше 4 млн туристов посетили Крым с начала года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Количество туристов, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти - мы перевалили за 4 млн. Более 4,04 млн человек отдохнули на 1 августа, сохраняется тенденция в 11% прироста по сравнению с 2018 годом, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю", - сказал Волченко на заседании комитета крымского парламента по туризму.

Средняя загрузка крымских средств размещения составляет 80%, в некоторых регионах - более 90%. "Подобные цифры в прошлом году в некоторых случаях были так и не достигнуты, а в некоторых достигнуты позже, к середине августа", - отметил он.

Как сообщалось, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.