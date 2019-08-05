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05.08.19 14:31
Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
"Суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Абаничева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 сентября 2019 года", - огласила решение судья Катерина Кириченко.
Суд отказался по ходатайству адвоката обвиняемого - Светланы Сидоркиной избрать Абаничеву в качестве меры пресечения домашний арест.
Ранее в понедельник Пресненский суд на аналогичный срок арестовал двоих других новых фигурантов "дела 27 июля" - Владислава Барабанова и Даниила Конона.
Всем троим вменяется участие в массовых беспорядков (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Свою вину никто из них не признает.
На прошлой неделе под стражу были отправлены шестеро фигурантов расследования. Таким образом, число арестованных обвиняемых по "делу 27 июля" к настоящему времени достигло девяти.
В столичном главке Следственного комитет (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).
По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".
По данным СК, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".
Позднее в СКР заявили, что "в ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков".
С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).
В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
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