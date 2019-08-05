Антикварную скрипку без документов изъяли в аэропорту Екатеринбурга

05.08.19 14:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

5 августа. Interfax-Russia.ru - Инспекторы Кольцовской таможни при контроле авиарейса Екатеринбург-Харбин остановили пассажира, который вез с собой скрипку и смычок в футляре, инструмент направили на экспертизу.

Мужчина объяснил, что это его личный инструмент, однако паспорт на него он не взял. По предварительным данным, скрипке более сотни лет, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

"Сейчас скрипку и смычок направили на экспертизу. Если ее стоимость будет дороже 100 тысяч рублей, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что струнные и смычковые инструменты требуют наличие паспорта, как на сам инструмент, так и на смычок. Если такой паспорт есть и имеется вся информация об отнесении либо не отнесении предметов к культурным ценностям, кроме того лицо может подтвердить их стоимость, то обязательное письменное декларирование не требуется.

"А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры. В этом случае оформляется временный вывоз инструмента", - приводятся в пресс-релизе слова начальника Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолия Тимощенкова.