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05.08.19 14:36
Антикварную скрипку без документов изъяли в аэропорту Екатеринбурга
Мужчина объяснил, что это его личный инструмент, однако паспорт на него он не взял. По предварительным данным, скрипке более сотни лет, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
"Сейчас скрипку и смычок направили на экспертизу. Если ее стоимость будет дороже 100 тысяч рублей, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что струнные и смычковые инструменты требуют наличие паспорта, как на сам инструмент, так и на смычок. Если такой паспорт есть и имеется вся информация об отнесении либо не отнесении предметов к культурным ценностям, кроме того лицо может подтвердить их стоимость, то обязательное письменное декларирование не требуется.
"А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры. В этом случае оформляется временный вывоз инструмента", - приводятся в пресс-релизе слова начальника Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолия Тимощенкова.
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