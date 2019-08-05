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05.08.19 14:49

Суд назначит заседание по УДО Кокорина и Мамаева после изучения их дел

© РИА Новости. Евгений Биятов
5 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Белгородской области затребовал личные дела футболистов Кокорина и Мамаева из исправительного учреждения, где они отбывают наказание, в связи с ходатайством об условно-досрочном освобождении, сообщила в понедельник пресс-служба Белгородского облсуда.

"В связи с многочисленными запросами СМИ пресс-служба сообщает, что 2 августа 2019 года в Алексеевский районный суд Белгородской области поступили ходатайства адвоката в интересах осужденных К.Кокорина, А.Кокорина, П.Мамаева, отбывающих наказание в ФКУ "ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Сегодня, 5 августа, судом из исправительного учреждения затребованы личные дела осужденных, характеристики на них с заключением администрации исправительного учреждения", - говорится в сообщении.

Судебное заседание будет назначено после поступления материалов в суд. О дате, времени и месте судебного заседания осужденные будут извещены не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Информация об этом будет незамедлительно размещена на сайте Белгородского областного суда, доведена до сведения СМИ.

Мамаев и Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии N4 Белгородской области. Намерение спортсменов попросить об УДО ранее "Интерфаксу" подтверждали их адвокаты. Так, адвокат Игорь Бушманов, защищающий Мамаева, сообщал агентству, что "все основания для применения условно-досрочного освобождения имеются, тем более что у Павла есть благодарность (от ФСИН за участие и помощь в проведении футбольного матча в следственном изоляторе - ИФ)".

В свою очередь, адвокат Кокорина Андрей Ромашов пояснял, что о досрочном освобождении его подзащитный попросит, но не сразу, так как "колония должна убедиться, что они встали на путь исправления".

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признали вину частично. С октября прошлого по июль нынешнего года они находись под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка").

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