Роспастент передал Минсельхозу графический знак органической продукции

05.08.19 15:11

Фото с сайта Национального органического союза

5 августа. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз стал официальным владельцем знака органической продукции, разработанного и применяемого Национальным органическим союзом, сообщает союз со ссылкой на официальное извещение Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

"Национальный органический союз разработал и использовал свой знак в системе добровольной сертификации, - пояснил исполнительный директор союза Олег Мироненко, процитированный в сообщении. - Весной 2019 года начался процесс передачи этого знака в Минсельхоз РФ. Теперь этот процесс завершен".

По его словам, приказ о правилах использования знака находится на подписании в ведомстве.

"Теперь Россия готова к внедрению закона об органике в этом направлении. Важно проработать другие направления для успешного начала действия закона, который вступит в силу с января 2020 года", - сказал он.

Мироненко напомнил, что проект приказа Минсельхоза об утверждении формы и порядка использования знака органической продукции единого образца был опубликован в мае этого года. Знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" кириллицей сверху листа и "organic" латиницей снизу листа. Он будет информировать потребителей о том, что продукт и его производство соответствуют действующим в России национальным, межгосударственным и международным стандартам.

Знак будет стоять на продукции органических производителей, прошедших сертификацию. Он будет запущен осенью этого года. "Сертифицированные производители органики успеют подготовиться к вступлению закона в силу и нанести утвержденный знак на этикетку своей продукции", - пояснил Мироненко.