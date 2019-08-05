Почти 1 тыс. человек эвакуируют из-за пожара на складе с боеприпасами в Ачинске

05.08.19 16:13

© РИА Новости. Андрей Денисов

5 августа. Interfax-Russia.ru - Почти тысяча человек эвакуируется из населенных пунктов вблизи складов, где взрываются боеприпасы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: 67 человек в Заборке, еще 430 в Малом Улуе, 153 человека в Каменке", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, эвакуируется детский лагерь в поселке Сокол. "Проводится эвакуация 257 детей и 66 человек взрослого персонала. Они эвакуируются в поселок Назарово", - сказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщали, что жители эвакуируются в радиусе 20 км от военных складов.

Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. На место происшествия со станций "Ачинск" и "Ужур" направлены пожарные поезда. Подготовлены пункты временного размещения. В частности, в поселке Горный подготовлен пункт на 86 человек, а также в поселке Ястребово.

В эвакуации задействовано 17 автобусов вместимостью 50 человек, три автобуса - вместимостью 22 человека и одна "вахтовка" на базе "Урала" вместимостью 16 человек.

Возгорание на складе боеприпасов в Красноярском крае произошло в понедельник днем, личный состав эвакуирован, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам", - заявили в пресс-службе ЦВО.

По данным военных, личный состав склада эвакуирован.

"Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада", - сказали в пресс-службе.

Также стало известно, что из района взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края госпитализированы два человека. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в районной больнице.

"Двое жителей госпитализированы с осколочными ранениями", - сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, среди пострадавших в результате взрывов боеприпасов на складе есть ребенок, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших - ребенок", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь власти Ачинска обратились к жителям с просьбой соблюдать спокойствие. По информации мэрии, угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска, до которого докатывается взрывная волна от взрывов на военных складах в Красноярском крае, нет.

"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие", - сказано в сообщении.

Между тем, в Красноярском крае из-за взрывов на складе с боеприпасами ограничено движение пассажирских поездов, сообщил "Интерфаксу" источник в Минтрансе региона.

"Предполагается приостановить движение как минимум двух пассажирских поездов, маршрут которых проходит вблизи места происшествия. Речь идет о поезде "Абакан-Москва" и зеркальном "Москва-Абакан". В общей сложности эти поезда перевозят порядка 800 человек", - сказал источник.

Кроме того, в районе инцидента приостановлено также движение и междугородних автобусов.

"Пассажиры, купившие билеты на междугородние автобусы, маршруты которых проходят в непосредственной близости от места происшествия, оповещаются о грядущих задержках. Часть людей ожидает на автовокзалах", - сказал источник.

В зону ЧП в Красноярском крае направлен замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в сообщили в военном ведомстве.

"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО", - заявили в министерстве.

Также в Ачинск в ближайшее время направится губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главы региона.

"Губернатор собирается вылететь на место ЧП в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.