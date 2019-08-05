Избирком Ленобласти зарегистрировал более 4 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты

05.08.19 15:41

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 4,4 тыс. кандидатов примут участие в выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области 8 сентября, сообщил глава региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

"4 тыс. 892 кандидата у нас были выдвинуты. Потом часть коллег сняли с себя полномочия, сейчас 4 тыс. 374 зарегистрированных кандидата, что составляет 91,2% (от выдвинутых - ИФ)", - сказал Лебединский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник.

По его словам, жителям области предстоит избрать депутатов представительных органов - советов депутатов - 177 муниципальных образований (116 сельских и 60 городских поселений, а также Сосновоборский городской округ). На выборах в органы местного самоуправления будут замещаться 2 тыс. 62 мандата.

Он отметил, что в выборах принимают участие 1 тыс. 24 самовыдвиженца (23% от общего числа). 2 тыс. 27 кандидатов выдвинуты партией "Единая Россия", 617 - КПРФ, 372 - ЛДПР, 302 - партией "Справедливая Россия", 11 - партией "Родина", 6 - партией "Коммунисты России", 6 - партией "Роста", 5 - "Социальной защиты", 4 - партией "Пенсионеров за социальную справедливость".

В регистрации было отказано 422 кандидатам (8,8% от числа выдвинутых). По словам Лебединского, основная причина отказа - ошибки в подписных листах.

Прием документов для регистрации завершился 24 июля.

Организаторами выборов являются 18 территориальных избирательных комиссий и шесть избирательных комиссий в муниципальных образованиях. "У нас будет работать 931 участковая комиссия", - добавил глава облизбиркома.

На муниципальных выборах в регионе будет применено 154 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Также на всех избирательных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

В Ленинградской области 1,3 млн избирателей. Из них более 364 тыс. (28%) - жители региона в возрасте от 18 до 35 лет.