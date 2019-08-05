Санкции с исключением: Госдеп и Минфин США разъяснили детали нового пакета ограничений для РФ
  
Помощь с воздуха: треть лесных пожаров в Красноярском крае уже потушили
   
Без обязательств: США вышли из ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.08.19 15:41

Избирком Ленобласти зарегистрировал более 4 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
5 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 4,4 тыс. кандидатов примут участие в выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области 8 сентября, сообщил глава региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

"4 тыс. 892 кандидата у нас были выдвинуты. Потом часть коллег сняли с себя полномочия, сейчас 4 тыс. 374 зарегистрированных кандидата, что составляет 91,2% (от выдвинутых - ИФ)", - сказал Лебединский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник.

По его словам, жителям области предстоит избрать депутатов представительных органов - советов депутатов - 177 муниципальных образований (116 сельских и 60 городских поселений, а также Сосновоборский городской округ). На выборах в органы местного самоуправления будут замещаться 2 тыс. 62 мандата.

Он отметил, что в выборах принимают участие 1 тыс. 24 самовыдвиженца (23% от общего числа). 2 тыс. 27 кандидатов выдвинуты партией "Единая Россия", 617 - КПРФ, 372 - ЛДПР, 302 - партией "Справедливая Россия", 11 - партией "Родина", 6 - партией "Коммунисты России", 6 - партией "Роста", 5 - "Социальной защиты", 4 - партией "Пенсионеров за социальную справедливость".

В регистрации было отказано 422 кандидатам (8,8% от числа выдвинутых). По словам Лебединского, основная причина отказа - ошибки в подписных листах.

Прием документов для регистрации завершился 24 июля.

Организаторами выборов являются 18 территориальных избирательных комиссий и шесть избирательных комиссий в муниципальных образованиях. "У нас будет работать 931 участковая комиссия", - добавил глава облизбиркома.

На муниципальных выборах в регионе будет применено 154 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Также на всех избирательных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

В Ленинградской области 1,3 млн избирателей. Из них более 364 тыс. (28%) - жители региона в возрасте от 18 до 35 лет.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.08.19 18:30
Два десятка человек арестованы за участие в несанкционированной акции 3 августа в Мосве
.
  05.08.19 17:40
Арестован призывавший к расправам над детьми силовиков блогер
.
  05.08.19 14:31
Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
.
  05.08.19 13:06
Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД
.
  05.08.19 13:04
Синоптики пообещали москвичам потепление со среды
.
  05.08.19 09:45
Горбунов: часть незарегистрированных кандидатов от оппозиции не стремились попасть в МГД
.
  05.08.19 09:41
Кубок мэра Москвы по хоккею разыграют с 22 по 25 августа
.
  05.08.19 09:27
Фестиваль уличной культуры "Ритм моего города" пройдет на ВДНХ
.
  05.08.19 09:13
Блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков, задержан за экстремизм
.
  05.08.19 09:06
СКР будет ходатайствовать о заключении под стражу еще трех участников беспорядков в Москве 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket