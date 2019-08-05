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05.08.19 15:53
Снимки самки леопарда с котятами получили в нацпарке "Земля леопарда"
"Сложно предположить, что данное потомство стало первым для самки столь зрелого возраста. Вероятно, прежде ей удавалось "прятать" своих детёнышей. Улучшение методологии фотомониторинга, совершенствование подбора мест и камер для съёмки даёт свои результаты: с каждым годом количество зафиксированных котят леопарда растёт", - говорится в сообщении.
Фотомониторинг ведётся на "Земле леопарда" с 2013 года, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, за жизнью пятнистых кошек следят 400 фотоловушек на территории в 360 тысяч га, что является самой большой сетью фотомониторинга в России.
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