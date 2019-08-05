Снимки самки леопарда с котятами получили в нацпарке "Земля леопарда"

05.08.19 15:53

Фото с сайта нацпарка "Земля леопардов"

5 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые национального парка "Земля леопарда" впервые смогли зафиксировать на камеру девятилетнюю самку дальневосточного леопарда Leo 45F с котятами, сообщает пресс-служба программы "Дальневосточные леопарды".

"Сложно предположить, что данное потомство стало первым для самки столь зрелого возраста. Вероятно, прежде ей удавалось "прятать" своих детёнышей. Улучшение методологии фотомониторинга, совершенствование подбора мест и камер для съёмки даёт свои результаты: с каждым годом количество зафиксированных котят леопарда растёт", - говорится в сообщении.

Фотомониторинг ведётся на "Земле леопарда" с 2013 года, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, за жизнью пятнистых кошек следят 400 фотоловушек на территории в 360 тысяч га, что является самой большой сетью фотомониторинга в России.