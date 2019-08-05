Санкции с исключением: Госдеп и Минфин США разъяснили детали нового пакета ограничений для РФ
  
Помощь с воздуха: треть лесных пожаров в Красноярском крае уже потушили
   
Без обязательств: США вышли из ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
05.08.19 16:37

Россия начнет разработку РСМД в случае начала их производства в США - Путин

© РИА Новости. Алексей Никольский
5 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и СВР тщательно следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и предупредил, что Россия может приступить к разработке аналогичных ракет.

"Учитывая возникшую ситуацию, поручаю Минобороны и МИД, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению РСМД", - говорится в заявлении Путина в связи с односторонним выходом США из Договора РСМД.

Президент подчеркивает, что "в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет".

"Естественно, для этого потребуется время", - отметил Путин.

По словам президента, угрозы, возникающие в связи с выходом США из ДРСМД, до завершения разработки аналогичных ракет в РФ будут надежно парироваться существующими вооружениями.

"До поступления таких систем на вооружение Российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из ДРСМД, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами", - говорится в заявлении Путина.

Среди таких систем Путин назвал ракеты воздушного базирования "Х-101", "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективные комплексы, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

По словам президента, выход США из ДРСМД породил фундаментальные риски для всего мира.

"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями - серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех", - говорится в заявлении.

Президент подчеркнул, что "ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", - отметил он.

"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", - добавил Путин.

По его словам, действия США, которые привели к ликвидации ДРСМД, повлекут за собой расшатывание несущей конструкции глобальной безопасности.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении Путина.

"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств по производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

"Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - говорится в заявлении.

"Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - подчеркнул президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия считает необходимым возобновить полноценные переговоры с США об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - говорится в заявлении Путина.

Президент заметил, что для того, чтобы избежать хаоса, "нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу".

США 2 февраля объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.08.19 18:30
Два десятка человек арестованы за участие в несанкционированной акции 3 августа в Мосве
.
  05.08.19 17:40
Арестован призывавший к расправам над детьми силовиков блогер
.
  05.08.19 14:31
Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
.
  05.08.19 13:06
Более 6 тыс. человек хотят быть общественными наблюдателями на выборах в МГД
.
  05.08.19 13:04
Синоптики пообещали москвичам потепление со среды
.
  05.08.19 09:45
Горбунов: часть незарегистрированных кандидатов от оппозиции не стремились попасть в МГД
.
  05.08.19 09:41
Кубок мэра Москвы по хоккею разыграют с 22 по 25 августа
.
  05.08.19 09:27
Фестиваль уличной культуры "Ритм моего города" пройдет на ВДНХ
.
  05.08.19 09:13
Блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков, задержан за экстремизм
.
  05.08.19 09:06
СКР будет ходатайствовать о заключении под стражу еще трех участников беспорядков в Москве 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket