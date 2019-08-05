Россия начнет разработку РСМД в случае начала их производства в США - Путин

05.08.19 16:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

5 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и СВР тщательно следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и предупредил, что Россия может приступить к разработке аналогичных ракет.

"Учитывая возникшую ситуацию, поручаю Минобороны и МИД, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению РСМД", - говорится в заявлении Путина в связи с односторонним выходом США из Договора РСМД.

Президент подчеркивает, что "в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет".

"Естественно, для этого потребуется время", - отметил Путин.

По словам президента, угрозы, возникающие в связи с выходом США из ДРСМД, до завершения разработки аналогичных ракет в РФ будут надежно парироваться существующими вооружениями.

"До поступления таких систем на вооружение Российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из ДРСМД, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами", - говорится в заявлении Путина.

Среди таких систем Путин назвал ракеты воздушного базирования "Х-101", "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективные комплексы, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

По словам президента, выход США из ДРСМД породил фундаментальные риски для всего мира.

"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями - серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех", - говорится в заявлении.

Президент подчеркнул, что "ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", - отметил он.

"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", - добавил Путин.

По его словам, действия США, которые привели к ликвидации ДРСМД, повлекут за собой расшатывание несущей конструкции глобальной безопасности.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении Путина.

"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств по производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

"Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - говорится в заявлении.

"Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - подчеркнул президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия считает необходимым возобновить полноценные переговоры с США об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - говорится в заявлении Путина.

Президент заметил, что для того, чтобы избежать хаоса, "нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу".

США 2 февраля объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.