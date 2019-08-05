Жителей Ачинска готовят к эвакуации из-за горящего склада боеприпасов

05.08.19 16:33

© РИА Новости. Александр Исупов

5 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ачинска, расположенного неподалеку от горящего склада боеприпасов в Красноярском крае, просят жителей подготовиться к эвакуации.

"Вниманию жителей города Ачинска. Просьба подготовится к эвакуации", - сообщается на официальном портале мэрии.

Крупнейший производитель глинозема в России - Ачинский глиноземный комбинат "РусАла" также принял решение эвакуировать сотрудников.

"Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комбината.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района Красноярского края. МЧС проводит эвакуацию населения из Каменки и ближайших поселков. Также ранее сообщалось о четырех пострадавших.

На место ЧП вылетели губернатор края Александр Усс и руководители региональных главков МЧС и МВД.