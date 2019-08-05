Медики сообщают о семерых госпитализированных после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае

05.08.19 16:54

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 августа. Interfax-Russia.ru - Семь человек, в том числе двое военных, госпитализированы после серии взрывов на складе боеприпасов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Ачинской районной больнице в понедельник.

"У двух военных осколочные ранения. Всего госпитализированы семь человек", - сказал представитель больницы.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В понедельник на складе боеприпасов недалеко от деревни Каменка Ачинского района Красноярского края начались взрывы. МЧС проводит эвакуацию населения из Каменки и ближайших поселков.

На место ЧП вылетели губернатор края Александр Усс и руководители региональных главков МЧС и МВД.