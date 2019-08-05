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05.08.19 17:40

Арестован призывавший к расправам над детьми силовиков блогер

© РИА Новости. Игорь Зарембо
5 августа. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы отправил под арест блогера Владислава Синицу, предложившего расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Синицы меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Катерина Кириченко.

Срок ареста Синице установлен до 3 октября.

Согласно ходатайству следствия о заключении Синицы под стражу, находясь на свободе, он может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и попытаться уничтожить следы преступления.

Кроме того, отметил в суде следователь, "в настоящее время Синица проверяется на причастность к иным эпизодам преступной деятельности".

Сам Синица и адвокат просили суд отказать следствию, либо продлить срок его задержания на 72 часа, чтобы защита могла собрать характеризующий блогера материал.

"В первую очередь, каждый день моего заключения - это многомиллионные убытки для моей компании", - сказал сам Синица, обращаясь к суду.

Как сообщили ранее в Следственном комитете России (СКР), Синице предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" посредством публикации в твиттере "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

В суде в понедельник следователь пояснил, что, "согласно показаниями подозреваемого-обвиняемого Синицы, он признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал".

Синица назвал в суде происходящее "абсурдом", а его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".

Согласно протоколу допроса, оглашенному судьей, следствию Синица пояснил, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал".

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