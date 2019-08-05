Воздушное пространство в районе ЧП на военном складе под Ачинском закрыто в радиусе 20 км на всех эшелонах

05.08.19 17:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 августа. Interfax-Russia.ru - Воздушное пространство в районе взрывов и пожара на военном складе в Красноярском крае закрыто в радиусе 20 км. от эпицентра пожара, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации).

"В настоящее время воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км от эпицентра ЧС на всех эшелонах", - сказал собеседник агентства.

Министерство обороны, напомнил он, проводит разведку ситуации. "По ее итогам зона ограничений в случае необходимости может быть расширена", - заявил представитель ведомства.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района. МЧС проводит эвакуацию населения из Каменки и ближайших поселков. Также ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По информации официального портала Красноярского края, население Ачинска по данным на начало 2018 года составляет более 106,5 тыс. человек. Власти города просят жителей подготовиться к эвакуации.