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05.08.19 17:35
Воздушное пространство в районе ЧП на военном складе под Ачинском закрыто в радиусе 20 км на всех эшелонах
"В настоящее время воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км от эпицентра ЧС на всех эшелонах", - сказал собеседник агентства.
Министерство обороны, напомнил он, проводит разведку ситуации. "По ее итогам зона ограничений в случае необходимости может быть расширена", - заявил представитель ведомства.
По данным пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района. МЧС проводит эвакуацию населения из Каменки и ближайших поселков. Также ранее сообщалось о четырех пострадавших.
По информации официального портала Красноярского края, население Ачинска по данным на начало 2018 года составляет более 106,5 тыс. человек. Власти города просят жителей подготовиться к эвакуации.
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