Больше 3 тыс. человек эвакуированы из населенных пунктов вблизи складов с боеприпасами в Красноярском крае

05.08.19 17:53

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 августа. Interfax-Russia.ru - МЧС РФ сообщает о 3 тысячах эвакуированных граждан в районе пожара и взрывов на военном складе в Красноярском крае.

"Эвакуированы 3163 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

По данным МЧС, из населенного пункта Каменка были эвакуированы 1 тысяча 130 человек, из села Заворки - 67 человек, из села Улуй 430 человек, из посёлка Ключи - 1 тысяча 170 человек, из детского лагеря "Сокол" 323 человека, и ещё 35 человек из санатория "Сосновый бор".

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших.