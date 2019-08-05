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Два десятка человек арестованы за участие в несанкционированной акции 3 августа в Мосве

© РИА Новости. Илья Питалев
5 августа. Interfax-Russia.ru - В столичные суды поступило более 120 административных материалов в отношении задержанных на несанкционированной акции 3 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"К настоящему времени в суды поступило 127 административных материала. По 20 из них вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, еще по 30 материалам суд назначил наказание в виде административного штрафа", - сказали в Мосгорсуде.

В пресс-службе также отметили, что число поступивших в московские суды материалов по акции 27 июля в настоящее время составляет 1 тысячу 108 административных дел. "Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов. Из них в отношении 89 человек назначены наказания в виде административного ареста, по 376 материалам вынесены решения о штрафах, в двух случаях назначены обязательные работы", - сказали в Мосгорсуде.

Там отметили, что еще 13 материалов возвращено в отделы полиции для устранения неточностей.

Почти все правонарушители привлечены к ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка правил проведения митинга).

Представитель Мосгорсуда уточнила, что размер назначенных штрафов составлял от 3 тысяч рублей, а срок административных арестов от трех суток.

Таким образом, по итогам двух несанкционированных акций привлечено к ответственности более 500 человек, из которых 109 назначено наказание в виде административного ареста, остальные оштрафованы.

В субботу 27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, которые получили отказ в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.

Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.

3 августа сотрудники полиции и Росгвардии пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Акция в виде схода и шествия по Бульварному кольцу началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания наиболее активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.

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