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05.08.19 19:37
Воздушное пространство над Ачинском закрыто в радиусе 30 км из-за взрывов
"Радиус ограничений расширен до 30 км", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщал о закрытии воздушного пространства в радиусе 20 км от эпицентра ЧС на всех эшелонах. При этом он отмечал, что Минобороны проводит разведку ситуации, и по ее итогам зона ограничений может быть расширена.
По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка.
Для тушения пожара на складе боеприпасов в Ачинский район Красноярского края военные перебрасывают роботов "Уран-14", также на место для мониторинга обстановки доставлены беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.
"В целях ликвидации возгорания склада центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14"", - сообщили в Минобороны РФ.
По словам военных, еще два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения МЧС России готовятся для переброски военно-транспортной авиацией Минобороны России в район ликвидации возгорания.
"Для проведения мониторинга обстановки непосредственно на территории склада центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинский район доставлены беспилотные летательные аппараты", - сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ заявили, что информация о возгорании операторами беспилотников будет в режиме реального времени передаваться в штаб по ликвидации возгорания для оперативного анализа и принятия эффективных мер по тушению пожара.
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