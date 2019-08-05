Около 6 тыс. жителей поселков под Ачинском эвакуируют из-за взрывов в арсенале

05.08.19 19:50

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

5 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 6 тысяч человек предстоит эвакуировать из районов вблизи склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, заявил губернатор региона Александр Усс.

"Сейчас наши первоочередные задачи заключаются прежде всего в эвакуации населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тысяч человек", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, по большей части эвакуация уже завершена, в местах временного размещения граждан готовятся необходимые условия, продукты питания.

"По прибытии сюда квалифицированных специалистов из министерства обороны будут предприняты меры по локализации очага возгорания", - сказал губернатор.

В пресс-службе мэрии Ачинска сообщили , что эвакуация проводится в четырех населенных пунктах.

"Принято решение об эвакуации жителей ближайших к очагу пожара населенных пунктов: Карловка, Малый Улуй, Заворонки, Ключи. Жители из деревни Каменка эвакуированы полностью, также принято решение о частичной эвакуации жителей Ачинска с улиц, попадающих в зону возможного поражения", - говорится в сообщении.

Решение об эвакуации было принято в ходе заседания оперативного штаба при участии губернатора Красноярского края Александра Усса, администрации Ачинска, руководителей силовых и правоохранительных ведомств. Губернатор поручил органам власти, МЧС и полиции скоординировать работу по эвакуации и оказанию помощи населению.

Эвакуация населения, как отмечалось на заседании, будет проходить по железной дороге, на автобусах и личных автомобилях.

"Эвакуация будет осуществляться личным транспортом, автобусами, также в районе вокзала будет находиться железнодорожный транспорт, чтобы эвакуировать жителей в сторону Красноярска, который также готовится к приёму людей", - сказал губернатор Усс.

Он добавил, что планируется эвакуировать не менее 6 тысяч человек, а также в настоящее время принимаются меры по вопросу эвакуации медучреждений, которые могут находиться в зоне поражения боеприпасов, а также дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения.

В то же время в соцсетях очевидцами было опубликовано видео, на котором сотрудники силовых ведомств на служебной машине с помощью громкоговорителей оповещают жителей одного из районов Ачинска о начале эвакуации и сборе населения у одного из супермаркетов.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района.

Глава региона Александр Усс сообщил о том, что в результате ЧП пострадали "не более восьми человек", их жизни ничего не угрожает. Он также не исключил, что возможно разрастание пожара на военном складе.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших.