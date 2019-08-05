Военные следователи начали проверку арсеналов из-за ЧП под Ачинском

05.08.19 20:06

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС России

5 августа. Interfax-Russia.ru - Военные следователи проводят проверку по факту взрывов боеприпасов в результате пожара на территории воинской части в Красноярском крае, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу.

"Проводит проверку военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону. Это наше подразделение", - сказал собеседник агентства.

По информации Первого канала на складах в Красноярском крае, где произошел пожар, может находиться около 40 тыс. артиллерийских снарядов.

"По данным экстренных служб региона, это случилось из-за подрыва одного из снарядов. Загорелись две площадки для утилизации боеприпасов. По некоторым данным, на них находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм", - говорится в репортаже телеканала.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, расположенного в Ачинском районе Красноярского края, произошло в понедельник около 13:00 мск. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, (ЦВО), склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района.

Глава региона Александр Усс сообщил о том, что в результате ЧП пострадали "не более восьми человек", их жизни ничего не угрожает. Он также не исключил, что возможно разрастание пожара на военном складе.

Населенные пункты, расположенные поблизости к очагу пожара, решено эвакуировать, сообщает пресс-служба мэрии Ачинска в понедельник.