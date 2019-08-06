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06.08.19 13:10

Шесть человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
6 августа. Interfax-Russia.ru - Шесть человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса под Рязанью, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Рязанской области.

По предварительным данным, на федеральной автодороге М-5 "УРАЛ" водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, принадлежащий жителю Республики Таджикистан, под управлением гражданина Таджикистана совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял житель Москвы.

"В результате ДТП при столкновении на месте происшествия погибли шесть человек, в том числе водитель микроавтобуса, а также пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, водитель и пассажир автомобиля "Toyota", которые помещены в медицинские учреждения области", - говорится в сообщении.

Ход и результат процессуальной проверки по факту ДТП поставлен на контроль в прокуратуре области.

В пресс-службе УМВД региона "Интерфаксу" сообщили, что среди шести погибших в ДТП - ребенок.

"В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли, еще шесть - пассажиров получили ранения, в том числе один ребенок. Во внедорожнике водитель и пассажир получили травмы. Пострадавшие госпитализированы", - сказал представитель УМВД.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Москвы в сторону Челябинска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser-100.

На участке трассы, где произошла авария, организовано реверсивное движение транспорта.

Следственное управление СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку.

"6 августа примерно в 4:30 в Сасовском районе на 404-м километре автодороги М5 "Урал" микроавтобус Mercedes-Benz Vito совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате происшествия погибли находившиеся в салоне микроавтобуса граждане Республики Таджикистан, среди которых подросток в возрасте 13 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести помещены в Сасовскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

Количество пострадавших и погибших уточняется, подчеркнули в СУ СКР по региону.

Следствие устанавливает обстоятельства ДТП, в том числе соответствие перевозки пассажиров микроавтобусом требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее со ссылкой на представителя Минздрава региона сообщалось о семи погибших и восьми пострадавших, в том числе об одном ребенке. Все пострадавшие доставлены в больницы Сасовского района, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. УМВД по региону сообщало о шести жертвах и восьми пострадавших.

По данным ГИБДД РФ, микроавтобус перевозил граждан Таджикистана.

У микроавтобуса были российские номера, он зарегистрирован на частное лицо.

Авария произошла около 5:30 утра на 402-м км трассы М-5 в Сасовском районе вблизи населенного пункта Пичкиряево. Микроавтобус выполнял коммерческий рейс и не находился на маршруте.

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