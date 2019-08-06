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06.08.19 09:20

Второй замгубернатора Севастополя уходит в отставку после смены главы города

© РИА Новости. Руслан Кривобок
5 августа. Interfax-Russia.ru - И.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук, ответственный за блок безопасности, заявил об отставке по собственному желанию.

"Благодарю за совместную работу руководство и сотрудников правоохранительных, следственных, контрольно-надзорных органов, силовых ведомств, Черноморского флота (. . .) Мой опыт и знания потребовались другой структуре. Я государственник, иду туда, где тяжело", - говорится в заявлении Татарчука, которое опубликовано на сайте правительства Севастополя в понедельник.

При этом структура, в которую он переходит на работу, не называется. Информация о чиновнике в разделе, посвященном заместителям губернатора, уже скрыта.

Татарчук был назначен вице-губернатором Севастополя весной 2018 года, до этого он в течение года возглавлял городской департамент общественной безопасности. Его отставка стала второй в правительстве региона после назначения врио губернатора Михаила Развожаева, первым кадровым решением которого было увольнение и.о. замглавы Ильи Пономарева, отвечавшего за реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя указом президента РФ 11 июля вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности главы города по его просьбе. Новый руководитель региона своим указом 12 июля оправил в отставку местное правительство, которое продолжает работу до формирования нового состава.

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