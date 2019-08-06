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06.08.19 09:40
Экс-гендиректор аэропорта "Якутск" получил 9 лет колонии за крупную взятку
"Суд постановил признать Николая Местникова виновным по ст. 204 и ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафом 10 млн рублей", - озвучил решение судья.
По версии следствия, с 2014 по 2018 годы Местников получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций, с которыми у аэропорта имелись договорные отношения. Уголовное дело в отношении него возбудили летом 2018 года. Ему предъявили обвинения по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взяток составила 27 млн рублей.
Н.Местников занимал пост гендиректора аэропорта "Якутск" с 2013 года. До ареста являлся кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), после возбуждения уголовного дела отказался от участия в предвыборной кампании.
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