Экс-гендиректор аэропорта "Якутск" получил 9 лет колонии за крупную взятку

06.08.19 09:40

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Якутский городской суд признал виновным бывшего генерального директора аэропорта "Якутск" Николая Местникова во взяточничестве и получении коммерческого подкупа, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Дальний Восток" из зала суда.

"Суд постановил признать Николая Местникова виновным по ст. 204 и ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафом 10 млн рублей", - озвучил решение судья.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы Местников получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций, с которыми у аэропорта имелись договорные отношения. Уголовное дело в отношении него возбудили летом 2018 года. Ему предъявили обвинения по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взяток составила 27 млн рублей.

Н.Местников занимал пост гендиректора аэропорта "Якутск" с 2013 года. До ареста являлся кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), после возбуждения уголовного дела отказался от участия в предвыборной кампании.