Смольный намерен продать блокпакет акций авиакомпании "Россия"

06.08.19 09:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Санкт-Петербурга планирует в 2019 году реализовать блокирующий пакет акций авиакомпании "Россия", сообщается на портале антикоррупционной экспертизы Петербурга.

Реализовать планируется 25,0001%.

В пояснительной записке к проекту постановления о приватизации имущества, находящегося в городской собственности, говорится, что реализация пакета акций позволит получить дополнительный доход в бюджет города. Комитет имущественных отношений администрации Петербурга оценивает стоимость всех активов авиакомпании в 7,362 млрд рублей.

Ранее источник в администрации Петербурга сообщал "Интерфаксу", что власти города рассчитывают получить за свой пакет акций не менее 1,84 млрд рублей.

75% минус 1 акцию "России" контролирует ПАО "Аэрофлот".

Ранее сообщалось, что "Россия" в 2018 году сократила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза по сравнению с показателем 2017 года - до 1,65 млрд рублей, выручка возросла более чем на 20% - до 114,5 млрд рублей, себестоимость продаж - на 22%, до 113,2 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании за прошлый год выросла на 6% - до 13,96 млрд рублей, дебиторская - уменьшилась на 22%, до 6,9 млрд рублей. Объем заемных средств - и долгосрочных, и краткосрочных - сохранился на уровне 2,8 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно.

В 2018 году "Россия" перевезла 11,14 млн человек, снизив этот показатель в годовом выражении на 0,1% и заняв третью строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ.