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06.08.19 10:06
Зону ЧП вблизи горящего арсенала под Ачинском покинули свыше 16 тыс. человек
"В целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью населения (. . .) организована эвакуация 9533 человек из 9 населенных пунктов и 1 оздоровительного лагеря "Сокол". Кроме того, самостоятельно покинули опасную зону около 7000 человек", - сказали в пресс-службе.
Для расселения эвакуированных "подготовлено 83 и развернуто 30" пунктов временного размещения в трех городах и двух муниципальных районах, в которых находятся 3857 человек, отметил собеседник агентства .
Между тем, в связи с угрозой для жизни пожарных в тушении возгорания задействованы роботы.
"В Ачинске работают два роботехнических комплекса МЧС России для проведения разведки и тушение очагов пожаров", - сказали в пресс-службе.
На сегодня запланировано проведение разведки и тушение очагов пожаров двумя роботехническими комплексами МЧС и оказание адресной материальной помощи пострадавшим гражданам, добавили там.
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил во вторник журналистам, что горящий склад боеприпасов в Ачинском районе больше не опасен для ближайших поселков и города Ачинска.
"В настоящий момент арсенал никакой угрозы для города и ближайшего населенного пункта Каменка не представляет. В настоящее время на место прибывают 70 специалистов-саперов Национального центра разминирования, которые обеспечат всю безопасность в жилой зоне арсенала и в населенном пункте рядом с ним", - сказал Булгаков.
Замминистра находится в Ачинске, где принимает участие в работах по ликвидации последствий ЧС после пожара на складе боеприпасов, а также в заседании оперативного штаба с участием губернатора края Александра Усса и руководителей региональных экстренных служб.
Глава региона также сообщил журналистам, что режим ограниченного доступа в зоне ЧС продлится до 20:00, до окончания работы на месте военных специалистов.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска введен режим ЧС.
В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Один человек числится пропавшим без вести.
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