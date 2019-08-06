В Казахстане решили ограничить время работы обменных пунктов с 2020 года

06.08.19 10:19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 августа. Interfax-Russia.ru - Время работы обменных пунктов в Казахстане ограничат, говорится в проекте поправок в постановление правления Нацбанка "Об утверждении правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".

"Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут", - говорится в документе.

На данный момент режим работы обменных пунктов в Казахстане не ограничивается.

Ввести изменения в действие планируется с 1 января 2020 года. Постановление размещено для публичного обсуждения на сайте открытых нормативных правовых актов до 16 августа 2019 года.

Между тем, согласно документу, обменным пунктам необходимо также обеспечить уставный капитал на сумму как минимум 100 млн тенге, а также обеспечивать на своих банковских счетах наличие денег в тенге или иностранной валюте в размере 20% от суммы уставного капитала.

Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на 1 число текущего месяца, поясняется в постановлении.

"Если общая сумма денег, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, не соответствует размеру, установленному в соответствии с частью первой настоящего пункта, уполномоченная организация обеспечивает пополнение своих банковских счетов в течение 3 рабочих дней со дня образования такого несоответствия", - говорится в постановлении.

Официальный курс на 6 августа - 386,47/$1.