Хозяйства Ростовской области завершили уборочную кампанию, собрав свыше 11 млн тонн зерновых

06.08.19 11:00

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

6 августа. Interfax-Russia.ru – Урожай зерновых в Ростовской области году составил 11,14 млн тонн, что на 7-8% больше, чем в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Василий Голубев.

"Донские аграрии практически завершили хлебоуборку, собрав более 11 миллионов 140 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых. Стоит отметить, что, несмотря на все капризы погоды – засушливый июнь и дождливый июль, хлеборобы Дона смогли одержать победу в очередной битве и собрать урожай, превышающий более чем на 7-8 % прошлогодние показатели. Однако еще одним успехом прошедшей жатвы стало то, что нынешний урожай на 85-90 % состоит из высококачественного продовольственного зерна", - сказал он.

Хозяйства Ростовской области собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур уже почти с 3,3 млн гектаров уборочных площадей, средняя урожайность составила 33,7 ц/га, что на центнер выше, чем в прошлом году.

Высоких показателей валового сбора урожая достигли хозяйства Зерноградского и Сальского районов, где намолочено более чем по 620 тысяч тонн зерна. В тройке лидеров и Целинский район, на полях которого убрано 500 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района – 47 ц/га.

По результатам уборочной кампании Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 3 млн тонн) и увеличивает экспортный потенциал. По итогам 2018 года регион занял первое место в России по экспорту продукции АПК. Экспортировано сельхозпродукции на сумму $5,4 млрд что на 32% больше, чем годом ранее.