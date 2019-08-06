Белые медведи из-за обилия льда вышли к поселкам на Чукотке на месяц позже

06.08.19 10:34

© РИА Новости. Вера Костамо

6 августа. Interfax-Russia.ru - Белые медведи вышли к поселкам на Чукотке на месяц позже обычного из-за ледовой обстановки, первых животных жители стали замечать в конце июля, сообщили в пресс-службе WWF.

"Жители чукотского поселка Рыркайпий, находящегося на берегу Северного Kедовитого океана, начали отмечать встречи с белыми медведями. Медвежий патруль, организованный местным населением при поддержке Всемирного фонда дикой природы, мобилизовал все силы и вынужден по несколько раз в день отгонять хищников от поселка", - говорится в сообщении.

По словам руководителя "Медвежьего патруля" в селе Рыркайпий Татьяны Миненко, которую цитирует пресс-служба, обычно медведи начинают приходить в поселок в начале июля и задерживаются до января или даже марта следующего года. Но в этом году животные появились позже из-за большого количества льда.

"Первые медведи были замечены у Рыркайпия неделю назад. 28 июля молодой самец вышел на мыс Вэбера и направился в поселок. Патрульные быстро отогнали зверя. Чуть позже в пяти километрах, около поселка Мыс Шмидта, появилась самка с двумя медвежатами. Еще два медведя вышли на мыс Кожевникова. Один из них - пятилетний самец - два дня подряд приходил в поселок. Его также приходилось отгонять ракетницами и сигналами охотника", - отметили в Фонде.

Сейчас обстановка в поселке спокойная: население предупреждено и проинструктировано, все соблюдают технику безопасности, добавили в сообщении. Белых медведей приходится отгонять по два-три раза в день.

"Численность их может увеличиться до 25-30 особей. Но и это может быть не предел. Всё зависит от ледовой обстановки на море. Если льда нет, одновременно на берегу может быть и 25 животных, и больше. Если же лед на море есть и его много, медведи могут дрейфовать мимо, и на берегу их будет меньше", - отмечает Миненко.

Кроме того, по словам зоозащитников, к жителям Чукотки стали выходить бурые медведи. Жители отмечают, что звери часто приходят в посёлок и "ведут себя как дома", хотя для них "это не типичное поведение на побережье".

Медвежий патруль - специальная программа Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим (СММ). Патруль отслеживает миграцию белых медведей на Крайнем Севере (побережье Северного Ледовитого океана в Якутии и на Чукотке) в период их миграции (сентябрь - январь).

В число задач Медвежьего патруля входят мониторинг популяций белых медведей, охрана лежбища моржей, экологическое просвещение населения, предупреждение населения о подходе медведей к населённым пунктам.