Тюменский спортсмен за час поднял 16-килограммовую гирю более 1,7 тыс. раз

06.08.19 10:37

© РИА Новости. Нина Зотина

6 августа. Interfax-Russia.ru - В Тюмени установлен рекорд области по поднятию гири в рамках соревнований по гиревому спорту на международных армейских играх "АрМИ-2019".

"Во время часового марафона мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион России Сергей Стропилин поднял 16-килограммовую 1710 раз. Это новый рекорд Тюменской области", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" председатель областного отделения всероссийской федерации гиревого спорта Александр Вязовиков во вторник.

По его словам, предыдущий рекорд Тюменской области по поднятию гири был установлен несколько лет назад.

"Он принадлежит четырехкратному чемпиону мира и девятикратному чемпиону России Алексею Рябкову, который за час поднял 16-килограммовую гирю 1680 раз", - сказал Вязовиков.