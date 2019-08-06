Туристический маршрут, рассказывающий о камнерезном искусстве, разработали на Алтае

06.08.19 10:56

© РИА Новости. Амир Исаев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Туристы в Алтайском крае смогут увидеть месторождения поделочных камней и побывать на камнерезном заводе в рамках нового туристического маршрута, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"В селе Каменка Курьинского района разработали культурно-исторический туристический маршрут, связанный с камнерезным искусством. Туристам предлагают отправиться в путешествие по малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова. Одна из точек маршрута - Лазаревское и Ревневское месторождения, с которых везли поделочный камень на камнерезный завод. Экскурсанты увидят Демидовские шахты XVIII века, Колыванский камнерезный завод", - говорится в сообщении.

Туристам покажут и музей истории камнерезного дела на Алтае, где можно собрать каменное мозаичное мини-панно.

Одной из главных точек маршрута станет церковь Знамения, где крестили будущего конструктора оружия. Также туристы смогут посетить уникальное реликтовое озеро послеледниковой эпохи.

"В связи с запуском нового маршрута ожидается всплеск туристического интереса к Курьинскому району", - отмечается в пресс-релизе.