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06.08.19 10:56
Туристический маршрут, рассказывающий о камнерезном искусстве, разработали на Алтае
"В селе Каменка Курьинского района разработали культурно-исторический туристический маршрут, связанный с камнерезным искусством. Туристам предлагают отправиться в путешествие по малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова. Одна из точек маршрута - Лазаревское и Ревневское месторождения, с которых везли поделочный камень на камнерезный завод. Экскурсанты увидят Демидовские шахты XVIII века, Колыванский камнерезный завод", - говорится в сообщении.
Туристам покажут и музей истории камнерезного дела на Алтае, где можно собрать каменное мозаичное мини-панно.
Одной из главных точек маршрута станет церковь Знамения, где крестили будущего конструктора оружия. Также туристы смогут посетить уникальное реликтовое озеро послеледниковой эпохи.
"В связи с запуском нового маршрута ожидается всплеск туристического интереса к Курьинскому району", - отмечается в пресс-релизе.
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