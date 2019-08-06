Водолазы Черноморского флота проводят учебные погружения в Крыму

06.08.19 10:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Полсотни водолазов - специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота РФ - проводят учебные спуски на глубоководном полигоне в районе Севастополя, сообщила пресс-служба ЧФ во вторник.

"Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5 на глубины от 45 до 60 метров. Под водой водолазы отрабатывают типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, там закреплен макет эпроновской выгородки субмарины", - говорится в пресс-релизе.

К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное водолазное судно. Оно оснащено современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом "Осмотр" и штатным спасательным оборудованием. "Специалисты проводят индивидуальную оценку физиологической натренированности водолазов", - указывается в пресс-релизе.

Тренировки продлятся до конца текущей недели.