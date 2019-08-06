Минобороны РФ: пожар в арсенале под Ачинском ликвидирован полностью

06.08.19 11:33

© РИА Новости. Ольга Халманова

6 августа. Interfax-Russia.ru - Пожар на арсенале под Ачинском полностью ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась, сообщили в Минобороны России.

"Пожар на складе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 5 часов (мск) детонация боеприпасов прекратилась", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

"Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением 10 самолетов Ил-76 и пяти вертолетов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами", - сказали в Минобороны.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска введен режим ЧС.

В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.

Один человек числится пропавшим без вести при пожаре. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что есть свидетели его гибели.

"Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем, но пока официально он считается пропавшим без вести", - сказал Усс журналистам во вторник.

В эфире телеканала "Россия-24" он также выразил сомнения в том, что пропавший без вести будет найден живым.

"Что касается пропавшего без вести, свидетельства очевидцев, к сожалению, дают основания для пессимистичного прогноза", - сказал Усс.

По его словам, травмы всех 12 пострадавших "не представляют никакой угрозы их жизни и здоровью".

"По моей информации, самое серьезное - это ранение глаза, будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит", - добавил губернатор.

При этом Усс опроверг информацию, что деревня Каменка, население которой эвакуировали из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, стерта с лица земли.

"Я видел три серьезно подгоревших деревянных строения. Представление о том, что деревня стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", - сказал Усс, комментируя свой полет над пострадавшими населенными пунктами.

Также стало известно, что Минобороны открыло воздушное пространство в районе Ачинска, закрытое для пролета самолетов в связи с ЧП.

"Воздушное пространство в районе Ачинского района Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролёт воздушных судов в радиусе 20 км в воздушном пространстве Ачинска, сняты", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.