Утратил активы: ЦБ банкротит нижегородский банк "Ассоциация"
  
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06.08.19 11:04

ЦБ инициировал банкротство банка "Ассоциация" после отзыва лицензии

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
6 августа. Interfax-Russia.ru - Центральный банк РФ подал в Арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротом банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), у которого ранее отозвал лицензию.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, заявление Центробанк подал 5 августа, оно пока не принято к рассмотрению. Сумма исковых требований - 1,65 млн рублей.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" 29 июля 2019 года. "Банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств", - говорилось в сообщении регулятора.

ЦБ установил, что на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, отсутствовали средства на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превышает величину собственных средств "Ассоциации". "Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес банка было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности, его капитал полностью утрачен", - отмечал ЦБ.

В свою очередь "Ассоциация" сообщила, что руководство банка вместе с ЦБ вскрыло факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. Также пресс-служба нижегородского банка сообщила, что вклады и средства на счетах индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы в Агентстве страхования вкладов (АСВ) и будут возвращены в полном объеме в ближайшие сроки. Кроме того, в настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе за счет кредитных ресурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчетов с клиентами, чьи остатки на счетах превышают 1,4 млн рублей.

Также сообщалось, что АСВ выбрало Сбербанк России в качестве банка-агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Ассоциация", в том числе индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям. Выплаты страхового возмещения начнутся 8 августа.

Согласно реестру обязательств банка "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тыс. вкладчиков, в том числе 750 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, на сумму 213 млн рублей.

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