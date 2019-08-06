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06.08.19 11:07
Сильный ветер повалил деревья и оборвал электропровода в Саратове
Накануне на город обрушился сильный ветер и дождь, в результате чего на улицах оказались повалены деревья и нарушено электроснабжение.
"От жителей поступило 264 обращения о падении деревьев, опасно свисающих конструкций, порывов электрических проводов", - говорится в сообщении.
Один из местных жителей обратился в экстренные службы из-за подтопления жилого дома, еще 34 - по поводу повреждения их автомашин. 16 обращений были связаны с повреждением газовой трубы.
Городские службы распилили 76 упавших деревьев, а МУПП "Саратовгорэлектротранс" устранил восемь повреждений на контактной сети.
Кроме того, по данным мэрии, во вторник временно остановлено движение трамвая N2 из-за упавших на контактные сети веток.
Местные СМИ также сообщают о провале в асфальтовом покрытии на новом участке набережной вдоль Волги. Фото с места происшествия появились во вторник в соцсетях. Примерная длина провала, по их данным, достигает семь метров.
Кроме того, дождь смыл на пешеходную часть землю с газонов, расположенных вдоль новой набережной.
По данным синоптиков, во вторник днем в Саратове по-прежнему ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с.
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