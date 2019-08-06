Самолеты и вертолеты сибирских авиакомпаний задействуют для мониторинга пожаров

06.08.19 11:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Авиалесоохрана задействует более 30 самолетом и вертолетов сибирских авиакомпаний для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения очагов возгорания в тайге Красноярского края, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия).

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, сегодня, 6 августа, для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) задействовано 33 самолета и вертолета, арендованных региональными базами авиационной охраны лесов у местных авиакомпаний", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полеты данных воздушных судов носят внетрассовый характер, то есть идут по меняющимся, оперативно прокладывающимся маршрутам, что позволяет своевременно реагировать на изменения лесопожарной обстановки, сообщили в ведомстве.

В составе экипажей воздушных судов работают летчики-наблюдатели Авиалесоохраны, выполняющие как штурманские задачи, так и лесоохранные.

Отмечается, что в числе штурманских задач - прокладка внетрассовых навигационных маршрутов к местам обнаружения лесных пожаров, площадок для переброски сил и средств пожаротушения с кромки на кромку пожаров, доставки сил и средств с ликвидированных пожаров на действующие и на вновь обнаруженные.

В числе лесоохранных задач - обнаружение лесных пожаров и прогнозирование скорости и направления их развития, исходя из условий погоды, типов лесной растительности, рельефа и других ландшафтных особенностей местности, обеспечение безопасности высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных на неподготовленные аз-за их нахождения в труднодоступных лесных районах площадки, координация с воздуха работы наземной группировки сил и средств пожаротушения и другие задачи.