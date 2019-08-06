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06.08.19 11:54

Экс-сенатор от Карелии Алиханов вышел на свободу из колонии

© РИА Новости. Игорь Зарембо
6 августа. Interfax-Russia.ru - Экс-сенатор от Карелии Девлет Алиханов вышел из колонии, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Михаил Шогин.

"Срок заключения закончился, его отпустили домой", - сказал Шогин.

По его словам, экс-сенатор был освобожден 5 августа.

24 ноября 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тыс. рублей по делу о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья постановила зачесть в срок приговора нахождение под стражей с 3 февраля 2015 года.

По версии следствия, Алиханов обманул руководство карельского отделения Сбербанка и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 помещений, находившихся в аренде у банка, и приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. Ущерб городскому бюджету превысил 8 млн рублей.

Кроме того, как считают следователи, фигурант похитил более 26 млн рублей администрации Петрозаводска, ранее перечисленных Сбербанком в счет уплаты арендных платежей.

19 ноября 2018 года стало известно о том, что правительство РФ согласилось с решением Европейского суда по правам человека о незаконном содержании под стражей Алиханова и выплатило ему компенсацию в размере около 3 тыс. евро.

Возобновление производства по делу экс-сенатора в ВС РФ было назначено ввиду новых обстоятельств. В начале декабря 2018 года Президиум ВС РФ отменил приговор в отношении Алиханова и полностью оправдал его. Экс-сенатор был освобожден из-под стражи. Однако Генпрокуратура оспорила это, и 28 декабря Президиум ВС РФ отменил собственное решение, экс-сенатор вновь был помещен под стражу.

Позже Верховный суд Карелии отклонил ходатайство защиты экс-сенатора Алиханова о замене остатка срока отбывания наказания ограничением свободы. Сообщалось, что экс-сенатор продолжит отбывать наказание в ИК-7 города Сегежа до 5 августа 2019 года.

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