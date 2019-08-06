Проливной дождь подтопил улицы в Ульяновске и Димитровграде

06.08.19 12:05

Фото со страницы администрации Ульяновска в соцсети

6 августа. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады устраняют последствия разгула стихии в Ульяновской области, из-за которой оказались подтоплены улицы и повалены деревья.

На сайте облправительства сообщается, что за 12 часов в регионе выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за порывистого ветра за прошедшие сутки было зафиксировано 27 отключений электроэнергии в 14 муниципальных образованиях. В большинстве муниципалитетов электроснабжение уже восстановлено.

"Кроме того, на особом контроле сейчас находится вопрос протечек кровель многоквартирных домов. Самое большое количество заявок по протечкам в Ульяновске (40 случаев) и Димитровграде (29 случаев)", - говорится в сообщении.

Из-за дождя были подтоплены 26 дворовых территорий в Ульяновске, 16 частных домов и 12 домов в районе Димитровграда. В Николаевском районе и Новоульяновске произошло отключение холодной воды, сейчас ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Всего за прошедшие сутки на единый номер "112" от жителей региона поступило 3014 вызовов, отмечается в сообщении.

В регионе создано порядка 40 оперативных групп по устранению последствий непогоды, работает 111 единиц техники.

На сайте администрации Ульяновска сообщается во вторник, что за минувшие сутки в Ульяновске выпало 70 мм осадков - 135% месячной нормы. Накануне во время дождя протекли кровли трех школ и 40 многоквартирных домов.

"Поступило 24 заявки о подтоплениях подвалов объектов жилого фонда и информация о падении порядка 50 деревьев и крупных веток. (...) По состоянию на 10:00 6 августа подтоплений на территории поселка Мостовая не выявлено. Ведётся сооружение защитной дамбы на улице Труда", - говорится в сообщении.

В настоящее время ремонтные бригады ведут расчистку канализации на шести улицах города, а также продолжают откачивать воду из подвальных помещений подтопленных зданий.

Во втором по величине городе Ульяновской области - Димитровграде - в связи с обрушившимися на город проливными дождями в понедельник был введен режим повышенной готовности коммунальных служб, который будет действовать до полной ликвидации последствий стихии, сообщается на сайте городской администрации.

Фотографии, опубликованные в соцсетях, запечатлели затопленные выше колес автомобили на улицах и во дворах и стоящих рядом с ними людей по пояс в воде.

По информации мэрии Димитровграда, накануне вечером ливни затопили ряд городских улиц, подвалы в жилых домах в разных районах города, зафиксированы "протечки крыш, так как ливнеотводники на крышах не справляются с нахлынувшим потоком воды".

В ряде домов было отключено электричество во избежание коротких замыканий и пожаров в результате затопления электрощитовых в подъездах. Восстановлена подача электроэнергии будет только после полной просушки щитков.

"Работа по откачке воды с затопленных участков автодорог продолжалась всю ночь. Однако с проспекта Автостроителей воду полностью откачать не удалось - уровень воды опустили с 1,2 метра до 30-40 см. В связи с этим администрация города обращается с просьбой к автолюбителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте по этому проспекту, двигаться в объезд", - сообщается на сайте горадминистрации во вторник.

Прогноз на ближайшие дни также неблагоприятный - дожди будут продолжаться, сменяясь непродолжительным прояснением, отмечается в сообщении.

В свою очередь региональное ГУ МЧС предупреждает, что во вторник в регионе также ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16-21 м/с.