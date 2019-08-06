Пассажиропоток аэропорта Симферополя за семь месяцев вырос на 2,6%

06.08.19 12:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 августа. Interfax-Russia.ru - Симферопольский аэропорт в январе-июле 2019 года обслужил 2,8 млн пассажиров, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба авиаузла.

В частности, в июле этого года пассажиропоток вырос по сравнению с предшествующим месяцем на 27%, до 873 тыс. пассажиров.

Аэропорт в июле ежедневно обслуживал около 100 воздушных судов.

"Несмотря на наличие альтернативных направлений для отдыха, например, таких как Турция, Крым остается привлекательным и востребованным среди соотечественников, желающих отдохнуть на море. Конечно, часть туристов добираются в Крым на автомобиле, но уже сформировался пул россиян, которые предпочитают летать на отдых на самолете. Поэтому уверены, что тенденция роста пассажиропотока в аэропорт будет сохраняться. Этому способствует, в том числе и меры поддержки, реализуемые Росавиацией и федеральным правительством. В частности, расширение сроков действия субсидируемых маршрутов и сохранение нулевой ставки НДС для авиакомпаний, летающих в Крым", - приводит пресс-служба авиаузла слова гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.